Con l’arte della cartapesta i laboratori creativi di Cettina Prezioso e Anna Napolitano allietano studenti e associazioni

L’impegno dell’associazione Le Ali della Vita a tutela dell’ambiente e alla valorizzazione di arte e cultura

di Saverio Bellofatto

La tecnica artistica della cartapesta seppur ampiamente utilizzata ai giorni nostri rappresenta in realtà una disciplina di origine cinese successivamente esportata in tutto il Mondo. Quello che non è mai cambiato nel corso dei secoli è lo spirito ambientalista di questa tecnica che da sempre utilizza materiali di recupero per la creazione di opere d’arte. Molto utilizzata oggi nella costruzione dei famosi carri di carnevale, pensiamo a Viareggio e ancora più vicini a noi i famosi “Gigli”nolani e dei paesi limitrofi che hanno dato origine a vere e proprie fabbriche artistiche della cartapesta. Cettina Prezioso la poliedrica artista di Avella con la sua straordinaria fantasia, ha affinato questa tecnica creando sculture di notevole fattura. Impegnata nel sociale con le ALI DELLA VITA, l’associazione avellana nata e guidata dalla spinta propulsiva della presidente Anna Napolitano negli anni hanno promosso tante le iniziative, dal premio di poesia per ragazzi alla festa dei libri e dei fumetti, dal Presepe Vivente alla Via Crucis, dalla raccolta alla distribuzione di generi alimentari e abiti usati e risistemati alle famiglie particolarmente bisognose. Proprio con l’associazione, Cettina e Anna hanno data vita a laboratori ludico – educativi sull’ambiente e sui libri, coinvolgendo le scuole e le associazioni del territorio. Tra questi, la creazione di opere e oggetti in cartapesta molto apprezzati dal pubblico e dalla critica. In questi giorni hanno terminato un bellissimo laboratorio creativo con i giovani allievi dell’Istituto Giordano Bruno di Nola, trasmettendo loro quanto si può fare con il riciclaggio. La presidente Anna Napolitano ha scritto in un post sui social: “abbiamo gettato il nostro seme tra gli alberi e Angeli creati dai ragazzi sotto le indicazioni e maestria della nostra Cettina, hanno creato le loro opere d’arte che doneranno ai genitori per Natale e a noi la soddisfazione di aver aggiunto un nuovo tassello per la valorizzazione e la tutela dell’ambiente.

Sempre in questo periodo hanno allestito con le loro creazioni un Albero di Natale donato alla Presidente della sezione FIDAPA di Nola prof.ssa Anna Maria Silvestro, proveniente dalla Comunità Forestale di Benevento, installato presso il Museo Storico Archeologico di Nola, illuminato dal 13 dicembre e che rimarrà in mostra fino all’ Epifania. L’idea di realizzare un albero dalsignificato straordinario nasce dalla Presidente e socie della FIDAPA nolana come desiderio di celebrare la riapertura della vita associativa e non solo, sulle ali della bellezza e dell’amore. L’albero addobbato in cartapesta è un’opera d’arte oltre ad essere in linea con i principi ambientali ecosostenibili. La presidente FIDAPA ha dichiarato: Cettina Prezioso progettando e realizzando i suoi angeli ha rotto i canoni tradizionali di allestimento, un albero- presepe dove i protagonisti sono cinque angeli, due in alto che lasciano cadere sui rami copiosi fiori, stelle di natale. Altri tre che si occupano di allestire l’albero disponendo fiori sui rami e in puntali dorati. Gioiosi creano un’atmosfera incantata che ci riporta alla magia di quella Notte Santa. Un lavoro realizzato con l’intento di augurare un Natale in compagnia degli angeli, di rivivere la liete gioia di allora e trasmetterla oggi ai nostri cari e a tutti quelli che incontriamo. Per provare la lavorazione della cartapesta, una bella squadra di fidapine ha lavorato in due incontri nella sede dell’Associazione delle “Ali della Vita” ad Avella, sotto la guida anche della Presidente dell’Associazione Anna Napolitano. L’allestimento è stato poi portato a termine dalle sapienti mani di Cettina e di Anna.

