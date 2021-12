Forino (Av). L’ Amministrazione Comunale annulla tutti gli Eventi Natalizi

L’ Amministrazione Comunale di Forino per il crescente aumento dei casi Covid 19 ed in ottemperanza alla nuova Ordinanza Regionale ha deciso di annullare tutti gli eventi natalizi. Ecco il Comunicato : “L’Amministrazione Comunale aveva fortemente voluto organizzare “Forino, la magia del Natale”, iniziative per regalare un sorriso ai bambini e riaccendere in loro la speranza che presto tutto tornerà alla normalità.

Purtroppo, nel giro di poche ore, lo scenario è completamente cambiato. Il Presidente De Luca ha emanato l’Ordinanza con la quale ha vietato gli eventi dal 23 dicembre al 1°gennaio. Inoltre, la situazione epidemiologica del Comune di Forino è in netto peggioramento.

Abbiamo lavorato tanto per reperire fondi e scegliere le iniziative per poter rendere magico il Natale per i bambini ma abbiamo deciso di annullare gli eventi del 24, 25 e 26 dicembre.

Vogliamo salvaguardare la nostra comunità ed evitare tutte le possibili occasioni di assembramento e quindi contagio.

Siamo amareggiati, delusi. Ci auguriamo che possiate capire che questa decisione è stata presa per il bene di tutti e soprattutto ci auguriamo che il prossimo Natale possa essere davvero il Natale magico che volevamo.” Da. Bio

adsense – Responsive – Post Articolo