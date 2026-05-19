Giro d’Italia, Ganna domina la crono: Eulalio resta in rosa per 27 secondi

Il piemontese della Netcompany INEOS vince la Viareggio-Massa con una prestazione impressionante. Vingegaard non brilla ma recupera sulla maglia rosa, Pellizzari perde terreno in classifica.

Filippo Ganna firma una delle prestazioni più forti della sua carriera.

Il corridore della Netcompany INEOS domina la cronometro Viareggio-Massa, decima tappa del Giro d’Italia 2026, chiudendo i 42 chilometri completamente pianeggianti in 45’53”. Una prova di forza netta, senza rivali, che consegna all’Italia un’altra giornata da ricordare in questa edizione della corsa rosa.

Alle sue spalle chiude il compagno di squadra Thymen Arensman, staccato di 1’54”, mentre Rémi Cavagna completa il podio di giornata a 1’59”.

Afonso Eulalio soffre ma conserva la maglia rosa per 27 secondi su Jonas Vingegaard.

Ganna senza rivali nella crono

La cronometro toscana era attesa come uno degli snodi più importanti della seconda settimana.

Ganna l’ha trasformata in una prova di superiorità.

Il piemontese ha corso a una media di 54,921 km/h, facendo segnare una delle prestazioni più veloci mai viste in una cronometro lunga oltre 40 chilometri in un grande giro. Una prova potente, costante, costruita senza cali e con un ritmo altissimo dal primo all’ultimo chilometro.

Per Ganna è la settima cronometro vinta al Giro d’Italia, lo stesso numero di Eddy Merckx. Davanti resta soltanto Francesco Moser, arrivato a quota dodici.

È anche l’ottavo successo personale al Giro e la quarantesima vittoria da professionista.

Vingegaard non brilla, Eulalio salva la rosa

La grande attesa era anche per la sfida di classifica tra Afonso Eulalio e Jonas Vingegaard.

Il danese partiva con l’occasione concreta di prendersi la maglia rosa, ma non ha disputato una delle sue migliori cronometro. Vingegaard ha comunque recuperato tempo sul portoghese, chiudendo tredicesimo a 3’ da Ganna, ma senza riuscire a completare il sorpasso in classifica.

Eulalio ha sofferto per tutta la prova, chiudendo 41° a 4’57”, ma ha salvato il primato per appena 27 secondi.

Il portoghese della Bahrain Victorious resta così in maglia rosa per il sesto giorno consecutivo, alla vigilia di una tappa ligure molto insidiosa.

Arensman risale, Pellizzari perde terreno

La cronometro cambia diversi equilibri nella top ten.

Thymen Arensman, secondo di tappa, fa un grande balzo in classifica e sale al terzo posto della generale a 1’57” da Eulalio. Felix Gall scende al quarto posto, mentre Ben O’Connor e Jai Hindley restano in piena corsa per il podio.

Giornata complicata per Giulio Pellizzari.

Il corridore della Red Bull-Bora-hansgrohe chiude a 3’18” da Ganna e scivola al nono posto della classifica generale, ora a 3’36” dalla maglia rosa.

Ordine d’arrivo – 10ª tappa

1. Filippo Ganna (Netcompany INEOS) – 45’53”

2. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1’54”

3. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ) +1’59”

4. Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +2’04”

5. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +2’16”

6. Max Walscheid (Lidl-Trek) +2’17”

7. Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Premier Tech) +2’29”

8. Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG) +2’33”

9. Lorenzo Milesi (Movistar Team) +2’40”

10. Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets) +2’42”

Classifica generale – Maglia Rosa

1. Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) – 39h40’34”

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +27”

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1’57”

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’24”

5. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2’48”

6. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’06”

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3’28”

8. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +3’34”

9. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’36”

10. Markel Beloki (EF Education-EasyPost) +4’16”

Classifica a punti – Maglia Ciclamino

1. Paul Magnier – 130 punti

2. Jhonatan Narvaez – 86 punti

3. Jonathan Milan – 76 punti

4. Davide Ballerini – 70 punti

5. Manuele Tarozzi – 48 punti

Classifica scalatori – Maglia Azzurra

1. Jonas Vingegaard – 111 punti

2. Diego Pablo Sevilla – 60 punti

3. Felix Gall – 48 punti

4. Einer Rubio – 22 punti

5. Igor Arrieta – 18 punti

Classifica giovani – Maglia Bianca

1. Afonso Eulalio

2. Mathys Rondel +5’01”

3. Giulio Pellizzari +5’15”

4. Markel Beloki +6’02”

5. Davide Piganzoli +6’11”

Domani tappa mossa verso Chiavari

L’undicesima tappa porterà il Giro da Porcari a Chiavari, tra Toscana e Liguria, su un percorso di 187 chilometri con circa 2700 metri di dislivello.

La prima parte sarà più tranquilla, ma la corsa cambierà nella seconda metà con il passaggio dalle Cinque Terre e una serie di salite impegnative: Passo del Termine, Colle di Guaitarola, Colla dei Scioli e lo strappo finale verso Chiavari.

Gli orari dell’11ª tappa

* Partenza da Porcari: ore 12.30

* Arrivo previsto a Chiavari: intorno alle 17.01

Dove vedere il Giro in tv

La tappa sarà trasmessa in diretta:

* su Rai Sport e Rai 2

* su Eurosport

* in streaming su Discovery+

Eulalio resta in rosa, ma il margine è ormai minimo. Da Chiavari in avanti, ogni tappa può pesare sulla classifica.