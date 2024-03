CIMITILE (NA). “Felice, Paolino e le origini del cristianesimo in Campania”. Nelle basiliche il progetto per il turismo e la promozione del territorio

di Felice Sorrentino

Ieri, alle 18:00, presso il Complesso Basilicale di Cimitile, si è svolto il Convegno “Felice, Paolino e le origini del cristianesimo in Campania”. Questo importante evento, organizzato dal Comune di Cimitile in collaborazione con la Fondazione Premio Cimitile, ha ricevuto il co-finanziamento dal POC Campania 2014-2020, con un focus sulla rigenerazione urbana e sulle politiche per il turismo e la cultura.

Il programma del convegno mira a promuovere lo sviluppo sociale e culturale dell’Area nolana, partendo dalle ricchezze del Comune di Cimitile rappresentate dal suo vasto patrimonio archeologico e religioso, in particolare le basiliche paleocristiane del Complesso Basilicale, che per la loro eccezionale ricchezza monumentale rappresentano una delle combinazioni più straordinarie di arte, archeologia e fede nell’Italia meridionale.

Il Complesso Basilicale di Cimitile ospita ben sette edifici di culto sorti intorno alla tomba del sacerdote Felice, sepolto nella necropoli a nord di Nola verso la fine del III secolo. Le informazioni su San Felice sono principalmente tramandate da Paolino di Nola, il quale arricchì il santuario con edifici di culto e preziose decorazioni in marmo, mosaici e affreschi.

La figura di San Felice ha giocato un ruolo significativo nella cristianizzazione dell’agro nolano, favorendo lo sviluppo di una rete di edifici sacri legati al santo, il cui culto è ancora oggi particolarmente sentito a Cimitile, Nola e Pomigliano d’Arco.

Per valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale del territorio, il Comune di Cimitile e la Fondazione Premio Cimitile hanno ideato il progetto “Felice, Paolino e le origini del cristianesimo”, incentrato su un sistema integrato di attività volte a sostenere la ricerca e lo studio, promuovere iniziative informative e formare partnership culturali ed economiche tra le città del territorio. Inoltre, il progetto mira a creare nuove opportunità lavorative nel settore del turismo e a definire strategie efficaci di divulgazione che coniughino cultura umanistica e linguaggi web.

Il convegno, coordinato da Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile, ha visto la partecipazione di importanti figure del mondo accademico e istituzionale, tra cui Filomena Balletta, Sindaco di Cimitile, e Anna Mercogliano, Assessore alla Cultura e Istruzione di Cimitile, insieme ad esperti di storia della Chiesa, archeologia cristiana e medievale, e direttori di uffici per i beni culturali della Diocesi di Nola.

Durante l’evento sono stati discussi vari argomenti legati al turismo religioso e culturale, con l’obiettivo di promuovere Cimitile come destinazione turistica di rilevanza nazionale ed internazionale, focalizzando l’attenzione su visite guidate, laboratori didattici, mostre e percorsi enogastronomici che valorizzino la ricchezza storica e artistica della zona.