Calcio Serie C, 32a giornata. L’Avellino si sbarazza del Brindisi con una doppietta di Patierno

di Redazione sportiva

L’Avellino si sbarazza del fanalino di coda Brindisi, vince 2-0 con una doppietta di Patierno. La corsa verso il vertice della classifica continua.

Pazienza si fida del al 3-5-2, tra i titolari non c’è Sgarbi. In attacco la coppia Gori-Patierno. Al 4′ è già vantaggio per i lupi, da corner la palla giunge al liberissimo Patierno che non ha difficoltà a spingere in rete. Senza grossi sussulti il risultato non cambia alla fine del primo tempo. Al 51′ il raddoppio irpino: ancora da calcio d’angolo, Gori facilita Patierno che sigla la sua tredicesima rete in campionato. Losacco, il tecnico del Brindisi, butta nella mischia l’attempato Vantaggiato, Pazienza risponde con Sgarbi e Liotti per Gori e D’Ausilio. Patierno sfiora la tripletta, innescato da Sgarbi che subito accende il motorino. Spazio anche a Marconi e Palmiero per Patierno e Rocca. Sgarbi costringe il brindisino Bonnin a fermarlo con le cattive, i pugliesi rimangono in dieci. Finisce 2-0, l’Avellino affronterà nel prossimo match il Giugliano nel derby fuori dalle mura amiche.