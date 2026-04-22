Forza Italia, Marina Berlusconi conferma la linea: pieno sostegno a Tajani e collocazione nel centrodestra

La linea politica di Forza Italia resta saldamente ancorata al centrodestra e la leadership di Antonio Tajani non è in discussione. È quanto emerge, secondo fonti vicine agli ambienti del partito, dalle riflessioni di Marina Berlusconi nelle ultime ore.

Al centro dell’attenzione anche l’incontro tenutosi venerdì scorso presso la sede Mediaset di Cologno Monzese, dove si sono riuniti, oltre alla stessa Marina Berlusconi, il fratello Pier Silvio e il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Presenti anche Gianni Letta e l’amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino.

Il lungo confronto, durato diverse ore, ha alimentato numerose interpretazioni e indiscrezioni sul futuro del partito e sul rapporto con il governo guidato da Giorgia Meloni, soprattutto in vista delle prossime elezioni politiche. Tuttavia, dalle ricostruzioni più accreditate emerge una linea di continuità: nessuna messa in discussione degli equilibri attuali, né della collocazione politica del partito.

Nel corso del vertice sarebbero stati affrontati diversi temi, con un’analisi approfondita del momento politico e delle prospettive future, anche alla luce degli ultimi sviluppi, tra cui l’esito del referendum sulla riforma della giustizia.

Il messaggio che filtra è dunque chiaro: Forza Italia intende proseguire nel solco tracciato, rafforzando il proprio ruolo all’interno della coalizione di centrodestra e confermando la fiducia nella guida di Antonio Tajani.