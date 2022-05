Cimitile – 11enne travolto mentre era in bici. Non è in pericolo di vita ma la mandibola dovrà essere ricostruita.

di Felice Sorrentino

L’altro ieri il violento scontro con un’auto mentre era alla guida della sua bicicletta (come riportato sulle nostre pagine), poi la corsa all’ospedale di Nola e il trasferimento al Santobono di Napoli. Probabilmente si prospetta un nuovo trasferimento ma questa volta fuori dalla Campania, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per un delicato intervento di ricostruzione della mandibola fratturata in più punti. Cosa che avverrà probabilmente quando il volto del giovanissimo paziente sarà meno gonfio.

Nell’impatto frontale, il ragazzo ha urtato violentemente il parabrezza con il viso, provocandosi oltre alla frattura della mandibola anche molti punti di sutura al mento. Un colpo talmente forte da incrinare il vetro dell’auto.

Dalla ricostruzione della dinamica si evince che l’automobile guidata da un uomo di 47 anni, non residente a Cimitile, stesse procedendo normalmente e poco più che a passo d’uomo all’interno di una stradina ad unico senso di marcia. All’interno della stessa vi è una curva molto stretta e la visuale è impedita dal muro di un’abitazione. Ovviamente l’autista non poteva immaginare di trovarsi una bicicletta davanti che procedeva nel verso opposto e non potendola vedere in anticipo non ha potuto evitare la collisione. L’uomo, dispiaciuto e preoccupato, si è poi recato in ospedale per sincerarsi delle condizioni del giovane.

