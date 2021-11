Cicciano. Il sindaco Giovanni Corrado lascia Italia Viva.

Il sindaco di Cicciano Giovanni Corrado si dimette dal ruolo di coordinatore dell’area nolana e lascia il partito.

Alla base di tale decisione la mancata condivisione delle scelte politiche del partito di Renzi.

Queste le due dichiarazioni:“Non sentendomi più parte del progetto e non condividendo alcune scelte politiche ho deciso che il mio cammino all’interno di Italia Viva termina qui.

Sono stato accolto in una famiglia e non potrei dire altrimenti, ma col passare del tempo, mio malgrado, ho dovuto prendere atto della presenza di “vecchi costumi” di una politica che non era proprio l’idea di freschezza che rincorrevo.

Ringrazio per la fiducia che aveva riposto in me l’Onorevole Rosato ma da oggi rimetto il mandato di coordinatore dell’area NOLANA di Italia viva che mi era stato affidato. Lascio il partito augurandogli buon lavoro e che possano raggiungere gli obbiettivi che si sono prefissati nonostante le nostre strade, a partire da oggi, si divideranno.

In bocca al lupo per il futuro.”

Giovanni Corrado

Felice Sorrentino

