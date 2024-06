Cerimonia conclusiva del concorso in memoria di Antonella Russo al centro congressi di Summonte.

Si e’ svolta al centro congressi di Summonte, la cerimonia conclusiva del concorso in memoria di Antonella Russo, vittima di violenza di genere, a cui hanno partecipato alcune classi terze dell’ ic Mercogliano e tutte le classi dell’ ic Guarini di Solofra.

Le referenti della casa di accoglienza, sita in Ospedaletto D’ Alpinolo,” Antonella Russo” e Lucia, la madre della povera vittima che oggi avrebbe compiuto 40 anni,hanno accolto gli alunni ,i docenti e le autorita’ illustrando l’ operato del centro Antiviolenza e gli obiettivi del concorso che,ricordiamo,metteva in palio 5 borse di studio del valore di 250 euro ognuna e di cui tre destinate all’ ic Guarini di Solofra, luogo natio di Antonella Russo.

E’ quindi intervenuta la ds.dell’ ic mercogliano Prof.Alessandra Tarantino che ha ricordato la collaborazione con la casa rifugio e l’ accoglienza a scuola nel plesso di Ospedaletto d’ Alpinolo,dei piccoli ospiti,auspicando che, anche negli anni a venire, l’ attivita’ di sensibilizzazione svolta dalle esperte nelle scuole e a favore degli studenti, possa continuare.

Ha ringraziato inoltre i docenti che hanno accolto l’ opportunita’ riservata e gli alunni che hanno oartecipato utilizzando varie forme espressive.

Si e’ proceduto poi all’ attribuzione delle borse di studio.

All’ ic Mercogliano sono state assegnate due borse di studio.

Una, alle alunne Festa Annachiara e Silvestro Serena della 3 classe scuola secondaria plesso Ospedaletto d’ Alpinolo, che hanno presentato un ppt che ripercorreva fasi salienti della vita della giovane Antonella Russo e pensieri creativi delle studentesse.

L’ altra, ad Eva Genovese della classe 3 D che ha elaborato e creato, con materiale riciclato un manichino (donato poi alla casa rifugio)a cui ha dato voce, attraverso un monologo raccolto in un video e che testimoniava un vissuto di violenze, superato dalla consapevolezza che bisogna chiedere aiuto se vi sono segnali allarmanti.

Al termine della cerimonia, la signora Lucia ha abbracciato idealmente tutti ,mentre le immagini di Antonella Russo, morta a 23 anni nel fiore degli anni , per la violenza di un uomo ,scorrevano sul video e le venivano consegnate 40 rose bianche.

Si ringraziano gli assistenti tecnici dell’ ic Mercogliano sig. Patrizia Spagnuolo e dott. AntonioFasolino per il prezioso aiuto e assistenza.