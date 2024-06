La palestra dell’IC Mercogliano intitolata al prof. Costantino Maietta in una commovente cerimonia.

Con una commovente cerimonia, al termine dei tornei di Badminton ed atletica leggera di istituto,alla presenza del Prof Saviano, di delegati della Federazione, degli alunni finalisti dei vari tornei, del Sindaco avv. Vittorio d’ Alessio e del comandante dei vigili avv. Michele Leo, della famiglia del compianto prof.Costantino Maietta, la palestra dell’ ic mercogliano e’ stata intitolata allo stesso.

Il prof. Michele Spiga, visibilmente commosso, ha avuto il compito di scoprire la targa commemorativa e la frase che era solito pronunciare ai ragazzi in caso di sconfitta” Non abbiamo perso la partita,abbiamo solo esaurito il tempo”.

La vedova e la figlia ancora molto provate dalla prematura scomparsa, hanno premiato i vincitori dei tornei e hanno ricevuto una coppa commemorativa.

Costantino Maietta è stata e resterà una presenza significativa per la nostra scuola e l’ intitolazione aiuterà a mantenere vivo il ricordo di “una persona speciale che accompagna e guida anche da lontano”.