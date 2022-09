Cercare casa a Salerno: i consigli da non perdere

Cercare casa a Salerno è l’obiettivo di tantissime persone. Se non ci conosce bene la città, può capitare di non sapere da dove iniziare per quanto riguarda la scelta della zona dove acquistare il proprio immobile. Prima di parlare di quartieri, però, bisogna ragionare sulle esigenze generali. La casa è finalizzata a un investimento? Si progetta di andarci ad abitare con la famiglia e, magari, di rimanerci anche per tanti anni? A seconda delle risposte a queste domande si può poi procedere alla selezione della zona.

L’incanto del centro storico

Come in tanti casi, anche in quello di Salerno il centro storico è considerato una zona incantevole. Amato da artisti e poeti di fama internazionale, si contraddistingue per la presenza di bellissime vie – una delle più famose è la via Duomo – e, quando si approssimano le festività natalizie, diventa ancora più speciale. Il festival Luci d’Artista, durante il quale vengono mostrate al mondo delle luminarie che non hanno eguali in Italia, è un vero vanto per la città e i suoi abitanti.

Ampiamente pedonalizzato, il centro storico di Salerno è la scelta giusta per chi cerca una casa da investimento e, per esempio, sta valutando la possibilità di proporla sul mercato per affitti brevi destinati ai turisti.

Centro Nuovo, la zona ideale per le famiglie

Salerno, città poco lontana da alcune perle della Campania – tra cui Amalfi, la meraviglia della Costiera – si contraddistingue per la presenza di un quartiere che, secondo gli esperti del settore real estate, è particolarmente adatto a chi ha una famiglia e cerca una zona tranquilla dove acquistare casa.

Si tratta del rione Centro Nuovo. Quando lo si chiama in causa, è necessario citare diversi vantaggi, in primis la vicinanza rispetto alla stazione ferroviaria. Non mancano poi servizi come le scuole di ogni ordine. Un’altra particolarità di quest’area della città campana è il lungo corso pedonalizzato che arriva fino al centro storico. Si tratta di una zona ideale per lo shopping in tutti i momenti dell’anno.

Carmine

Parlare del quartiere Carmine vuol dire aprire un capitolo lungo e prezioso della storia della città. Parliamo infatti di uno dei rioni più antichi del centro urbano. Oggi come oggi, risulta particolarmente appetibile per chi vuole comprare casa. Il motivo? Il suo essere accessibile dal punto di vista del rapporto qualità – prezzo. Chi non ha budget ingenti da mettere sul piatto, in questa zona può trovare metrature di tutto rispetto, ideale anche nei casi in cui si punta a cercare casa per una famiglia numerosa.

Quando si parla di questo quartiere, si inquadra un luogo simbolo per il folklore religioso cittadino e campano in generale. Il rione Carmine è infatti un luogo profondamente legato all’aspetto devozionale per via della presenza dei luoghi protagonisti del culto della Madonna del Carmelo.

Lungomare Trieste

Eccoci a parlare di un’altra chicca per chi è alla ricerca di una casa a Salerno con tutti i criteri per essere proposta sul mercato degli affitti turistici. La zona di Lungomare Trieste, come è chiaro dal nome, è nota innanzitutto per la meravigliosa vista mare e per la presenza di diversi servizi interessanti per i turisti. Questa parte di Salerno è considerata tra le più interessanti anche per chi cerca immobili di prestigio.

