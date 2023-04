Carni De Caro “ 80 anni di noi” … la storica azienda irpina celebra con una festa, il 1° maggio, il suo compleanno con un evento culturale e sportivo.

Raggiungere il traguardo di un anniversario, specie se si festeggiano gli 80 anni di attività, è qualcosa di cui essere orgogliosi, è la garanzia di solidità per l’esperienza acquisita, la conoscenza del proprio settore commerciale e la capacità dimostrata negli anni di adattarsi all’evolversi del mercato. Questa è la storia dell’azienda Carni De Caro che nasce nel 1943 ad opera di Antonio De Caro che dà inizio alla sua attività nello stabilimento di via Rione Serra, a Dentecane, in provincia di Avellino. Siamo negli anni della II guerra mondiale e avviare un’attività è davvero un impresa. Antonio De Caro forte della sua esperienza maturata nei mercati generali decide di mettersi in “proprio” e negli anni, supportato dalla moglie GiovanninaAmbrosino si afferma acquistando e vendendo i suoi prodotti nei mercati dell’irpinia e della Campania. Parliamo di polli allevati a terra o in batteria, alimentati con mangimi di qualità distribuiti come carne fresca in miriadi di macellerie. Il marchio iniziale era Polli De Caro divenuto negli anni un affermato brand di qualità.

Sulle orme dei genitori, il figlio Giovanni con moglie Carmela D’Arienzo, hanno continuato ad incrementare l’attività. Nel 1992 il salto di qualità, l’azienda si trasferisce nell’area industriale di Avellino in una moderna struttura di circa 3000 mq conservando, nella lavorazione, i criteri di artigianalità dettati dal fondatore. Un impresa familiare che continua a crescere integrando nella direzione dell’azienda i nipoti Antonio ed Alfredo che hanno apportato innovazioni creando un brand di spessore al passo dei tempi.

Da ottanta anni la produzione si tramanda da padre in figlio, garantendo la stessa qualità, inalterata nel tempo. Nel contempo nasce ad Avellino la De Caro Home e Street Food un‘idea per ampliare la proposta di una macelleria storica nel centro di Avellino dove veri e propri artigiani della carne mettono a disposizione della clientela, carni selezionate personalmente e lavorate nell’azienda di famiglia con cura e professionalità. La De Caro Home Street Food offre alla clientela, in una elegantissima location, piatti di elevata qualità gastronomica affiancando alle carni, ottimi formaggi e le altre prelibatezze della verde Irpinia. Vedere ogni giorno gli automezzi frigo contrassegnati dalla scritta Carni De Caro fare spola tra macellerie e grande distribuzione è un grande orgoglio per la famiglia De Caro, oltre , naturalmente servire la clientela con i suoi tre punti vendita ad Avellino, Montefredane e Montemiletto. L’azienda è stata recensita dalla Rai ed altre testate giornalistiche quale eccellenza del territorio.

Nel 2022 riceve il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria quale

“ Eccellenze Imprenditoriali della Campania”.

Il 1° Maggio 2023 l’azienda celebra i suoi 80 anni di attività, una festa d’azienda nel giorno della festa dei lavoratori, per sottolineare l’appartenenza e il riconoscimento a dipendenti, clienti e fornitori di questa grande famiglia. Motivi conduttori della festa saranno la cultura, l’arte e la passione. L’evento promosso dall’associazione La Piccola Cometa in collaborazione con la famiglia De Caro sarà inaugurato da Gianluca Festa Sindaco di Avellino, Pasquale Pisano Presidente ASI Avellino, Salvatore Guerriero Presidente Nazionale PMI International che hanno concesso come riconoscimento il patrocinio morale. Un raduno con relativa sfilata di auto storiche colorerà la festa che vedrà la partecipazione di equipaggi provenienti da diverse località della regione. Meta della passeggiata sarà via Carlo Del Balzo dove è ubicato il De Caro Home Street Food e rimaranno in bella vista per il pubblico e per gli appassionati. Nel pomeriggio a partire dalle ore 18,00, l’editore Giovanna Scuderi e il Direttore Artistico della Festa dei Libri e dei Fumetti di Avella Antonietta Gnerre presenteranno “ Autori al Centro”, reading poetico e letterario con intermezzi musicali del Trio LOV (i Maestri Laura, Octavian, Valeria Nechita Cristea) con concerto finale.