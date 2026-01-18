Carnevale di Palma Campania, l’ironia corre più veloce della neve

Il 7 febbraio a Cortina d’Ampezzo si alzerà il sipario sulle Olimpiadi invernali, con atleti pronti a sfidarsi sulla neve. A Palma Campania, invece, la sfida è tutta diversa ma non meno impegnativa: qui parte la “maratona del divertimento”, quella del Carnevale, fatta di spettacoli, musica e tradizione.

Lo slogan scelto, ben visibile anche nelle immagini promozionali, gioca con leggerezza sul confronto: “Se a Cortina non trovi la neve, puoi sempre venire a Palma Campania”. Un messaggio ironico, ma non provocatorio, che racconta due eventi lontani per contesto ma accomunati dalla capacità di attrarre pubblico e creare partecipazione.

Niente piste da sci o gare contro il tempo: a Palma Campania il percorso è fatto di sfilate, artisti di strada, coriandoli e un calendario di appuntamenti che punta tutto sull’intrattenimento e sull’identità del territorio. Una festa che, anno dopo anno, si conferma tra le più seguite e riconoscibili del panorama campano.

Mentre al Nord si inseguono medaglie e record, qui si punta a un altro tipo di “oro”: quello del sorriso e della condivisione. Senza competizioni ufficiali, ma con una certezza: quando si parla di Carnevale, Palma Campania sa sempre come farsi notare.