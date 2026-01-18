Avellino, circola con targhe straniere su un’auto italiana: scatta la denuncia

AVELLINO – Viaggiava per le strade del capoluogo irpino alla guida di un’auto formalmente immatricolata in Italia ma munita di targhe polacche. Una situazione anomala che non è sfuggita ai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Durante le verifiche, i militari hanno fermato un uomo di 47 anni, residente in Irpinia, accertando che il veicolo risultava regolarmente iscritto in Italia, ma circolava con targhe estere non corrispondenti. Dagli ulteriori approfondimenti è emerso anche un altro elemento irregolare: il conducente avrebbe presentato all’ACI un contratto di noleggio risultato poi falso, utilizzato per ottenere l’iscrizione al Registro dei Veicoli Esteri (Re.Ve.).

Alla luce di quanto riscontrato, l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo e le targhe polacche sequestrate. Per il 47enne è invece scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino con le accuse di atti falsi e truffa.

L’episodio rientra nell’ambito dei controlli mirati a contrastare le irregolarità nella circolazione dei veicoli e l’elusione delle normative fiscali e amministrative, un fenomeno sul quale le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione.