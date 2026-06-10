Carmine D’Arienzo festeggia 50 anni: da Avella a Ravenna, una vita di lavoro e valori

Una giornata speciale per Carmine D’Arienzo, che oggi raggiunge il prestigioso traguardo dei cinquant’anni. Originario di Avella, nel cuore dell’Irpinia, Carmine ha portato con sé, anche dopo il trasferimento in Emilia-Romagna, i valori autentici della sua terra: il senso della famiglia, la dedizione al lavoro e l’attaccamento alle proprie radici.

Da diversi anni vive e lavora a Ravenna, città che lo ha accolto e nella quale ha costruito il proprio percorso professionale e umano, senza mai dimenticare il legame con il paese natale. Un rapporto che continua a essere vivo e sincero, alimentato dall’affetto per Avella e per gli amici che ne hanno accompagnato il cammino.

Il compimento dei cinquant’anni rappresenta un momento importante, un’occasione per guardare con soddisfazione ai risultati raggiunti e per affrontare con entusiasmo le nuove sfide che il futuro riserva. Un traguardo che racconta una storia fatta di impegno, sacrifici e tante soddisfazioni personali.

A Carmine D’Arienzo giungano oggi gli auguri più affettuosi da parte di familiari, amici e conoscenti, affinché questa giornata sia ricca di gioia, serenità e momenti da condividere con le persone più care.

Buon compleanno, Carmine, e che questo importante anniversario sia soltanto l’inizio di una nuova stagione ricca di salute, felicità e successi.