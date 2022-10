Caratteristiche dettagliate dell’andriolo per i culturisti

L’uso di Andriol negli uomini con ipogonadismo, con selezione individuale della dose, normalizza la concentrazione totale di testosterone nel siero del sangue e aumenta il livello di testosterone biodisponibile. Durante la terapia, i livelli sierici di diidrotestosterone ed estradiolo aumentano, mentre i livelli sierici di ormoni sessuali leganti la globulina, ormone follicolo stimolante e ormone luteinizzante diminuiscono.

Il principio attivo, il testosterone undecanoato, causa sintomi meno gravi di carenza di testosterone sia nei ragazzi che negli uomini adulti con ipogonadismo. Il suo utilizzo porta a un aumento della densità minerale ossea e del peso corporeo privo di grasso e migliora la funzione sessuale, in particolare la potenza e la libido.

A seconda della dose di testosterone undecanoato si osserva una diminuzione delle lipoproteine a bassa densità, delle lipoproteine ad alta densità e dei trigliceridi, un aumento dei livelli di emoglobina ed ematocrito, variazioni clinicamente non significative degli enzimi epatici e dell’antigene prostatico specifico. Il trattamento può provocare un aumento delle dimensioni della prostata, ma non vi sono effetti collaterali sulla ghiandola. Nei pazienti con ipogonadismo e diabete si verifica un aumento della sensibilità all’insulina e una riduzione dei livelli di glucosio nel sangue. Una descrizione più dettagliata dell’andriolo può essere trovata seguendo questo link: https://steroidilegalionline.it/negozio/oral-anabolic-steroids/andriol/

Come assumere l’andriolo

In ogni caso, la modalità di assunzione dell’andriolo nel bodybuilding deve essere determinata individualmente. Il problema è che le dosi terapeutiche (10 mg/die, per chi ha un livello ridotto di ormone sessuale) non sono adatte agli atleti degli sport di potenza. Non hanno praticamente alcun effetto sull’aspetto fisico. Le dosi comunemente utilizzate vanno da 240 mg al giorno al mattino, o 2-3 volte al giorno.

Effetti collaterali

Si legge spesso che l’andriolo non causa problemi nel bodybuilding. In pratica, quando si utilizzano dosi elevate sono possibili i seguenti effetti collaterali: acne, erezioni frequenti, disturbi del sonno, pressione alta, ritenzione di liquidi nell’organismo. Tutto questo è fondamentale per gli atleti agonisti, quindi il farmaco viene utilizzato in combinazione con forme iniettabili di altri steroidi o non viene utilizzato affatto. L’elenco delle controindicazioni comprende l’ipertensione, l’insufficienza cardiaca, renale ed epatica e il cancro.

Recensioni di andriol

Se consideriamo le recensioni sull’andriolo nel bodybuilding, possiamo notare che viene utilizzato principalmente da coloro che stanno iniziando a usare farmaci steroidei. L’opinione popolare è che sia più sicuro delle sostanze iniettabili. Questo, tra l’altro, è smentito dagli esperti in materia, che sottolineano costantemente che la dose di 240 mg al giorno è elevata e non può passare per l’organismo senza effetti collaterali.

L’andriolo viene solitamente utilizzato durante l’aumento di peso e, a giudicare dalle recensioni sul suo utilizzo nel bodybuilding, trattiene molta acqua. Per il resto, come in nessun altro luogo si rivela l’individualità nell’effetto dei farmaci – alcuni guadagnano bene i muscoli, altri non vedono alcun risultato, altri lo confrontano con i classici “corsi”, e tutt’altro che a favore dell’andriolo.