Successo della Giornata della Prevenzione in Rosa a Pannarano organizzata dall’Amos Partenio

Si è tenuta ieri, nel comune di Pannarano (BN), una nuova giornata dedicata alla prevenzione in rosa organizzata dall’Amos Partenio. Presso la scuola primaria “Ilaria Alpi”, nel pomeriggio, sono stati allestiti gli ambulatori per le visite senologiche gratuite effettuate dal dottor Carlo Iannace e i controlli ecografici dal dottor Michele Capozzi. Tante le persone che si sono sottoposte alle visite di prevenzione, durante le quali sono stati consegnati anche i primi kit per la decima edizione della Camminata Rosa che si terrà il prossimo 8 settembre, come sempre da Mercogliano ad Avellino.

Un pomeriggio all’insegna del rosa, della prevenzione e dei sorrisi, per la cui ottima riuscita l’associazione Amos Partenio ringrazia l’amministrazione comunale e la scuola per l’ospitalità. In particolare i ringraziamenti vanno alle volontarie Antonietta e Pina D’Alessio per la collaborazione e la calorosa accoglienza. Grazie come sempre alle volontarie di Amos Partenio e a quanti hanno preso parte all’iniziativa continuando a credere nel grande valore della prevenzione che salva la vita.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.