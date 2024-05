Pratola Serra (AV)- Venerdì 10 maggio incontro con il procuratore Domenico Airoma per discutere di corruzione e infiltrazioni.

Venerdì 10 maggio, alle ore 18:00, l’auditorium di Pratola Serra (AV) ospiterà il Procuratore della Repubblica Dott. Domenico Airoma su iniziativa del locale presidio di Libera “Pasquale Campanello”. Il procuratore sarà affiancato da Mariano di Palma, coordinatore regionale di Libera Campania, e introdotto dall’avvocato Maria Santoro. Il tema centrale della discussione-guidata dal giornalista Nello Fontana- verterà su corruzione e infiltrazioni nelle amministrazioni e negli enti pubblici. In particolare, si indagheranno le nuove dinamiche della criminalità organizzata, gli strumenti delle comunità per proteggersi dalle infiltrazioni e come rendere monitoranti il cittadino e la società civile. Simili attività di prevenzione ed educazione assumono estrema importanza in un territorio quale l’Irpinia, sempre più frequentemente palcoscenico di fatti di cronaca legati alla criminalità organizzata. Cittadini educati sin da giovanissimi alla legalità, infatti, possono fungere da principale scudo di contrasto alle attività criminose prima e meglio di qualunque esercizio di repressione.