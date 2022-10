Andriol: effetti positivi e negativi dell’assunzione del farmaco

Il prezzo dell’andriol consente di sperimentare in prima persona i suoi benefici. Il farmaco è popolare grazie alla sua forma in compresse. Nel nostro catalogo troverete sicuramente prodotti che vi aiuteranno a mantenere il corpo in perfetta forma. Per saperne di più su andriol, visitate il sito https://steroidi-veri.com/product-category/steroidi-orali/andriol/

Vantaggi dell’uso dell’andriolo

L’efficacia del corso di steroidi non è complicata da una dieta equilibrata e da un’intensità di allenamento regolare. Inoltre, durante il corso è possibile utilizzare integratori sportivi. Le compresse di Andriol sono interessanti per gli atleti che hanno scelto il bodybuilding, il powerlifting o il sollevamento pesi. Il prodotto viene utilizzato dagli uomini per aumentare la massa muscolare e sviluppare il proprio corpo. Le pillole possono essere assunte in qualsiasi momento conveniente, in totale riservatezza. Ciò che distingue l’andriolo è la sua forte azione anabolizzante. Il prodotto è adatto ai principianti che trovano più difficile mettere insieme corsi iniettabili e attenersi a determinati dosaggi.

Per ottenere gli effetti desiderati con l’andriolo, il produttore ha utilizzato l’estere undecanoato. La sua peculiarità consiste nella capacità di mantenere la sua efficacia anche dopo il passaggio del farmaco attraverso l’apparato digerente. L’Andriol è stato originariamente previsto per essere utilizzato durante i corsi terapeutici, ma oggi è attivamente utilizzato per scopi sportivi, dove mostra i seguenti risultati

Aumenta la forza e la resistenza;

garantisce un aumento di peso stabile;

Migliora l’appetito;

rafforza la struttura ossea.



Prima di iniziare un trattamento, è opportuno consultare un medico. È lui che aiuterà a determinare il dosaggio ottimale del farmaco.

Come si assume l’andriolo nello sport?

Il dosaggio del farmaco è solitamente di 240 mg al giorno per gli atleti esperti e la metà di questa quantità se si tratta di uno dei primi corsi per un bodybuilder. Per mantenere una concentrazione ottimale di undecanoato, è meglio suddividere il dosaggio in più dosi. Andriol è ideale per formare corsi combinati.