Aci Avellino – La sicurezza del veicolo e la strada: incontro all’istituto De Sanctis – D’Agostino

All’istituto scolastico “De Sanctis – D’Agostino” si discute della “Sicurezza del veicolo e la strada”. L’appuntamento è per domani 7 maggio alle 9.30 presso la sede di via Italia dell’istituto Amatucci.

Il convegno, promosso dall’Aci di Avellino in collaborazione con l’istituto scolastico “De Sanctis – D’Agostino” guidato dal dirigente Pietro Caterini, vedrà la partecipazione degli studenti delle classi quarte e quinte.

L’incontro rientra nell’ambito delle iniziative di educazione stradale promosse dall’Automobile Club Avellino per sviluppare la consapevolezza che quando si è utente della strada (automobilista, ciclista, motociclista, pedone) si devono assumere condotte improntate alla massima prudenza e sensibilizzare i più giovani sulle reali conseguenze che i comportamenti sbagliati in strada possono provocare.

L’incontro sarà caratterizzato da lezioni interattive con un esperto di guida sicura per simulare cause e effetti di incidenti stradali e come prevenirli.

L’educazione alla sicurezza stradale è una tematica importante riconducibile al concetto di legalità, rispetto civile e sociale. L’obiettivo è finalizzato, attraverso una corretta formazione, a diminuire il numero degli incidenti. I sinistri stradali sono una delle principali cause di morte tra i giovani di età inferiore ai 25 anni.

La velocità, la guida distratta e il mancato rispetto della segnaletica sono tra le cause principali degli incidenti stradali. In provincia di Avellino si registra, purtroppo, un preoccupante incremento percentuale sia delle collisioni (+16%) che dei feriti (+15%).

Il presidente dell’Automobile Club di Avellino, Stefano Lombardi: “Occorre una maggiore formazione e informazione, più consapevolezza da parte di tutti gli utenti della strada che esistono diritti e doveri, regole e prerogative. Necessario, inoltre, una migliore gestione della circolazione e più controlli dedicati”.

All’evento saranno presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine impegnati quotidianamente nei controlli sulle strade irpine per prevenire gli incidenti.

Nel corso dell’incontro saranno divulgati i dati relativi all’incidentalità in Irpinia.

L’evento è aperto a tutti i cittadini.