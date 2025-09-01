Camposano si prepara alla grande festa: questa sera il concerto di Anna Tatangelo

CAMPOSANO – Con un brindisi collettivo la Commissione spettacolo ha dato ieri il via libera ufficiale agli eventi in programma per questa sera. Dopo un accurato sopralluogo e la valutazione della documentazione presentata, è arrivato il parere favorevole che tutti attendevano: la piazza di Camposano potrà accogliere l’attesissimo concerto di Anna Tatangelo, una delle voci più amate e riconosciute del panorama musicale italiano.

Come spesso accade nelle feste di paese, prima il dovere e poi il piacere. E il dovere, a Camposano, ha significato garantire sicurezza e organizzazione. Determinante, ancora una volta, la collaborazione dell’ispettore Cozzolino, dei dottori dell’Asl Na3 Sud La Montagna e Spagnolo, dei membri del comitato guidati dalla consigliera Rina Vacchiano, oltre ai tre responsabili del Comune: la dottoressa Donatella Donadio, l’architetto Rosa Balletta e l’avvocato Angelo Russo. A presiedere l’intero coordinamento è stato il sindaco, l’onorevole Francesco Barbato.

La serata si annuncia come uno di quei momenti capaci di unire generazioni diverse, in cui la comunità si ritrova sotto il segno della musica e della tradizione. Dopo la verifica tecnica, non resta che lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla voce di Anna Tatangelo, attesa con entusiasmo da cittadini e visitatori.

Camposano è pronta: il paese celebra San Gavino con una festa che è insieme religione, cultura popolare e spettacolo.