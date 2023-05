CAMPOSANO. Possibile installazione di Antenna per Telefonia mobile in paese, il gruppo Azione chiede chiarezza

Da qualche giorno circolano voci riguardo all’installazione di una antenna per telefonia mobile in via Rispoli a Camposano, nei pressi dell’Istituto Scolastico “Virgilio” e naturalmente c’è fermento tra la popolazione per i rischi legati a questi dispositivi.

Alcune Associazioni di cittadini camposanesi hanno avviato una raccolta di firme per una petizione popolare per esprimere contrarietà all’installazione di tale antenna, e domenica scorsa ci sono state esposizioni di cartelli di protesta in paese.

Considerato che è una faccenda seria che interessa tutta la comunità, e che ogni cittadino debba essere informato meticolosamente in merito allo stato dei fatti, poiché c’è uno strano silenzio dell’Amministrazione sulla vicenda, il Gruppo Camposano in Azione ha chiesto al Sindaco, alla giunta Comunale, alla Presidente del Consiglio di redigere un comunicato ufficiale, affinché venga fatta chiarezza su tutta la vicenda, descrivendo puntualmente e responsabilmente ciò che è avvenuto fino ad oggi e esporre le proprie intenzioni al riguardo, così da tranquillizzare le persone giustamente allertate ed evitare la diffusione del panico in paese.