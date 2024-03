CAMPOSANO. Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del Coronavirus: Commemorazione e Riconoscimento alla memoria di Carmine Sommese

Oggi, il 18 marzo, l’Italia si unisce per commemorare tutte le persone che hanno perso la vita a causa della pandemia da Covid-19. Questa giornata nazionale è stata istituita con la legge n. 35 del 2021, con l’obiettivo di “conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute” a causa del virus.

Le iniziative celebrative, informative e di sostegno economico alla ricerca si svolgono in tutto il Paese in questa giornata speciale. Sono garantiti spazi nella programmazione televisiva pubblica e regionale dedicati a questo importante argomento.

Il 18 marzo è stato scelto come giorno commemorativo per via di un evento significativo avvenuto esattamente due anni fa. È la data in cui nel 2020 è stata catturata l’immagine drammatica dei mezzi pesanti dell’Esercito Italiano in fila, impegnati nella rimozione di centinaia di bare depositate presso il cimitero monumentale di Bergamo. Questa colonna di mezzi ha colpito profondamente l’opinione pubblica, portando tutti a rendersi conto della gravità della situazione. È diventata un simbolo di quel periodo buio per il nostro Paese, uno dei più colpiti dalla pandemia.

Oggi, a Camposano, si è anche celebrato il sacrificio del dottor Carmine Sommese, sindaco di Saviano e medico che si ammalò proprio in quei giorni e morì il 20 aprile 2020. Presso la sede dell’Agenzia dell’area Nolana è stata intitolata a lui la sala convegni, alla presenza di tutti i sindaci dell’area, diversi onorevoli e, naturalmente, la moglie e le figlie del defunto. E’ stato un momento in cui sono state ricordate le doti umani di Sommese sia come medico che come politico.

Questa giornata è un momento di riflessione, memoria e riconoscimento per tutte le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 e per coloro che hanno dato il loro contributo nel combattere la pandemia. È un momento per onorare il loro sacrificio e per rinnovare l’impegno nel garantire la sicurezza e la salute di tutti.