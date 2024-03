Forino (Av): “I Sapori della Legalità”, iniziativa dell’ Amministrazione Comunale per la lotta alle Mafie ed alla Criminalità Organizzata

Con la legge 8 Marzo 2017, n. 20 è stata riconosciuta nel 21 marzo di ogni anno, primo giorno di primavera, la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

In occasione di tale ricorrenza, l’Amministrazione Comunale ha inteso sensibilizzare le fasce giovanili all’importanza del ricordo e del rispetto nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita per la lotta alle mafie e alla criminalità organizzata con l’organizzazione di un’iniziativa denominata “I sapori della legalita”.

Insieme alla Ditta affidataria del servizio di refezione scolastica, la Gusto & Co, è stato predisposto, per la giornata del 21 marzo, un menù dedicato da erogare ai bambini con prodotti provenienti da terre confiscate alla criminalità organizzata, in segno di sensibilizzazione etica e sociale negli stili alimentari.

Il menù scelto per questa iniziativa è il seguente:

Anelletti Siciliani al Pomodoro

Petto di Pollo Impanato con

Patate al Forno

Dolcetto Frollino Siciliano

Menù realizzato con Prodotti di “Libera Terra”. Da .Bio