Nelle strade di Sperone, precisamente tra via Santa Croce e il Campo Sportivo, si aggira un cane smarrito, visibilmente impaurito e alla ricerca del suo proprietario. L’animale sembra disorientato e bisognoso di aiuto.

Chiunque possa riconoscere questo cane o sia a conoscenza del suo proprietario è invitato a contattarlo. Il suo recupero è urgente, in quanto l’animale sembra in uno stato di disagio e potrebbe trovarsi in pericolo.