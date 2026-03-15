Quadrelle Civica presenta Carmine Sgambati: nuovo candidato nella squadra guidata da Nicola Guerriero

La lista Quadrelle Civica annuncia un nuovo ingresso nella squadra in vista delle prossime sfide amministrative: Carmine Sgambati entra ufficialmente tra i candidati, portando con sé un profilo professionale variegato e competenze che spaziano tra tecnologia, lavoro artigianale e attenzione ai temi ambientali.

Diplomato ragioniere perito commerciale e programmatore, Sgambati è da sempre appassionato di informatica e innovazione tecnologica. Nel corso degli anni ha approfondito diversi ambiti legati allo sviluppo del territorio, con particolare interesse per tutela dell’ambiente, energie rinnovabili, biotecnologie e infrastrutture di telecomunicazione, settori ritenuti fondamentali per rendere le comunità più moderne ed efficienti senza rinunciare alla sostenibilità.

Accanto al percorso tecnico, ha costruito una lunga esperienza professionale nel settore alimentare. Panificatore da circa 18 anni, ha maturato competenze nel mondo della ristorazione e dell’alimentazione, vivendo in prima persona le dinamiche quotidiane del lavoro e dell’impresa locale. Un bagaglio che gli ha permesso di conoscere da vicino le esigenze di chi opera nel tessuto economico del territorio.

Sgambati è inoltre appassionato di cultura pop e ambiente montano, elementi che lo spingono a voler lavorare anche sulla valorizzazione delle tradizioni locali, con l’obiettivo di mantenerle vive e trasmetterle alle nuove generazioni attraverso iniziative culturali e comunitarie.

La sua candidatura si inserisce nel progetto politico guidato da Nicola Guerriero, candidato a sindaco, con il quale condivide un rapporto di amicizia e una visione comune basata su impegno civico, ascolto dei cittadini e progettualità per il futuro di Quadrelle.

Con questo nuovo ingresso, Quadrelle Civica rafforza la propria squadra puntando su competenze diverse e sull’energia di chi vuole contribuire allo sviluppo del territorio e della comunità.