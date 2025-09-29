Calenda: «In Campania più rancori che politica, così la gente smette di votare»

ROMA – Carlo Calenda, leader di Azione, interviene senza mezzi termini sul quadro politico campano e lancia un attacco frontale alle dinamiche interne ai partiti. Ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, il fondatore del partito centrista ha definito la situazione «un intreccio di odi personali che nulla ha a che vedere con la buona politica».

«Fico contro De Luca, De Luca contro Manfredi, Fico contro Renzi: questo non è confronto politico, è un pantano», ha detto Calenda. Secondo lui, le tensioni e le rivalità tra i protagonisti regionali avrebbero ormai sostituito il dibattito sui contenuti, generando un clima di scontro permanente che finisce per allontanare gli elettori: «Turno dopo turno la partecipazione cala perché i cittadini vedono solo questo spettacolo».

Il leader di Azione ha poi ammonito la classe dirigente: «Fare politica ha senso solo se si vuole cambiare qualcosa. Diversamente, meglio cambiare lavoro».