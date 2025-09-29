Sant’Anastasia, lavori alla rete idrica: giovedì pomeriggio stop all’acqua in diverse zone

SANT’ANASTASIA – La GORI S.p.A. ha reso noto che giovedì 2 ottobre 2025, dalle ore 14:00 alle 18:00, saranno eseguiti interventi sulla rete idrica del territorio comunale. L’operazione, finalizzata al collegamento dei nuovi tratti di condotta già realizzati con la rete esistente, comporterà mancanze d’acqua e cali di pressione in diverse aree del centro cittadino.

Le strade interessate

L’interruzione idrica riguarderà, tra le altre, Piazza Nuova, via Beato Castelli, via Casa Miranda, via Donna Regina, via Garibaldi, via Verdi, via Marconi, via Luigi Esposito, via Madre Teresa di Calcutta, via Mario De Rosa, via Mosè Coppola, via Niccolò Paganini, via P.M. Abete, via Padre Massimiliano Kolbe, via Pendinello, via Ponte di Ferro, via Regina Margherita, via San Biagio, via Sant’Antonio, via Sant’Eligio, via Umberto I, vico Sorrentino e tutte le relative traverse.

Ripristino del servizio

L’erogazione idrica, salvo imprevisti, tornerà gradualmente alla normalità a partire dalle 18:00 di giovedì 2 ottobre. GORI segnala che, al momento della riattivazione, potrebbero verificarsi episodi temporanei di torbidità dell’acqua: in questi casi è consigliabile lasciare scorrere i rubinetti per alcuni minuti.

Info per i cittadini

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni è possibile consultare il sito www.goriacqua.com oppure contattare il numero verde gratuito 800 218 270, attivo 24 ore su 24.