Calcio Serie C, 12a giornata. Avellino corsaro a Trapani, sesta vittoria consecutiva

di Redazione sportiva

Avellino ancora vittorioso, al “Provinciale” stende il Trapani 1-2 con le reti di Gori e Patierno su rigore. Solo nel finale i siciliani accorciano le distanze con Lescano. È il sesto successo consecutivo dei ragazzi di Biancolino, settima gara utile.

In porta non c’è Iannarilli, febbre. Al suo posto Marson. In mezzo al campo Armellino scalza Palmiero. Con l’assenza di D’Ausilio, è Russo a sostenere il duo d’attacco Gori-Patierno. Diversi gli ex nel Trapani: Seculin, Silvestri, Karic, Carriero, tutti in campo, mentre Kanoute parte dalla panchina. Al 3′ Seculin deve subito dire no al sinistro di Gori. Rispondono i padroni di casa con Lescano, il suo colpo di testa è a lato. Ancora Trapani, De Cristofaro mette una pezza su Bifulco. La squadra siciliana insiste, una conclusione in bello stile di Karic si perde sul fondo. L’Avellino poi mette i brividi ai tifosi locali, Russo riesce a correre verso la porta avversaria, si sbarazza di Celiento e a tu per tu con Seculin conclude largo di poco. Bravo l’estremo difensore a chiudere lo specchio della porta. Poi è Armellino a provare, conclusione non precisa. Al 32′ problemi per Frascatore, lo rimpiazza Liotti. Subito dopo è Carriero a impegnare Marson con un tiro dalla distanza. Il sacco si gonfia al 38′ con un inserimento di Celiento ma è fuorigioco, esultanza del “Provinciale” subito smorzata. La replica irpina è di Liotti, Seculin devia in corner. Nel prosieguo, miracolo di Seculin su Rigione ma il portiere non può nulla su Gori che segna di testa. Avellino in vantaggio al 42′. Si accendono gli animi al momento della marcatura. Llano, dalla panchina, ne fa le spese con l’espulsione, diverbio con il tecnico Aronica che viene sanzionato solo con il giallo.

Al 53′ Kanoute rimpiazza Carraro, Biancolino si cautela con Rocca per Gori. Al 58′ Seculin provoca danno a Patierno nell’area trapanese, è rigore. Il bitontino va sul dischetto, la palla va sul palo e si insacca, 0-2. Tifosi irpini in visibilio. Aronica disegna una squadra d’assalto, dentro Udoh e Spini. Per l’Avellino in campo Redan e Tribuzzi per Patierno e Sounas. All’88’ i lupi si distraggono, nello specifico De Cristofaro, sfera a Lescano, Enrici gli lascia un po’ di spazio e l’argentino è lesto a girarsi e battere Marson per l’1-2. Tre i minuti di recupero, l’ultima occasione è per Karic, tiro impreciso. L”Avellino non si ferma, la trasferta siciliana rinsalda sempre di più fiducia e certezze.