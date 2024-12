POLLENA TROCCHIA (NA). Presepe Vivente in Via Molli: Tradizione e Fede Stasera e Domani dalle 19:30

Via Molli si appresta a trasformarsi di nuovo nella Betlemme di duemila anni fa. Stasera e domani sera, infatti, dalle ore 19:30 alle ore 23:30, si rinnova l’appuntamento con il Presepe Vivente organizzato dalla Parrocchia di San Gennaro in collaborazione con il Comune di Pollena Trocchia. «Venerdì e sabato il classico presepe napoletano sarà messo in scena dei fedeli della parrocchia San Gennaro, che ancora una volta ripropongono un’iniziativa che sempre più sta diventando un appuntamento tradizionale sul nostro territorio nel periodo natalizio. Si tratta come sempre di un’occasione unica per vivere fino in fondo il grande mistero della nascita di Gesù» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco di Pollena Trocchia, delegato ad eventi e promozione del territorio. «Proseguono gli eventi legati al Natale nel nostro paese. Stavolta il divertimento, l’animazione e la musica degli appuntamenti scorsi lasciano spazio alla rievocazione del passato e all’emozione silenziosa, un’altra declinazione della magia di questo periodo di festa. Ci auguriamo che si ripeta il successo degli ultimi anni, quando tantissimi cittadini, ma anche visitatori di fuori paese hanno apprezzato “O Presepe e San Gennariello”» ha concluso Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.