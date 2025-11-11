Basta slogan, promesse e selfie il M.I.D. striglia i candidati alla Regione:” Servono azioni concrete per garantire piena cittadinanza alle persone con disabilità”.

È il M.I.D. della Campania, coordinato da Giovanni Esposito, ad esprimere profonda delusione per i contenuti della campagna elettorale per le regionali, che aldilà degli schieramenti continua a dimenticare le persone con disabilità.

Tanti sono gli slogan, i selfie e le promesse mentre si contano sulle dita di una mano i riferimenti a politiche concrete legate alle disabilità, mentre sappiamo bene come la Campania è una Regione ancora indietro per quel che riguarda realmente la qualità della vita e i servizi offerti ai cittadini.

Questo modus operandi da parte dei candidati Presidenti e Consiglieri non ci rappresenta, né tantomeno ci conduce ad una chiara visione di quel che sarà il futuro governo della Regione Campania.

Auspichiamo che tutti i candidati prendano atto di questo loro fallimento politico consumato in queste ultime settimane di campagna elettorale e finalmente seppur con gravissimo ritardo decidano di inserire nei loro programmi azioni di governo mirate a rispondere ai bisogni e alle esigenze reali di tutti i cittadini.

I cittadini della Regione Campania non si lascino trasportare sulle ali di false promesse o aspettative lanciate finora da parte di chi non ha a cuore le sorti delle persone con disabilità, e non solo.