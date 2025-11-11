US PALMESE 1914. Dimissioni del Direttore Sportivo Raffaele Corsale

La U.S. Palmese 1914 rende noto di aver accettato le dimissioni del Direttore Sportivo Raffaele Corsale.

La società desidera ringraziare Corsale per la professionalità, la dedizione e l’impegno profusi durante il loro periodo alla guida del progetto sportivo rossonero, augurando le migliori fortune per il futuro, sia personali che professionali.

La dichiarazione di Raffaele Corsale:

“Desidero ringraziare la proprietà per l’esperienza vissuta e per la fiducia che mi è stata accordata. Ho deciso di fare un passo indietro esclusivamente per il bene della Palmese, con la consapevolezza che questa squadra possiede tutte le qualità necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.”