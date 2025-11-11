AVELLINO. Il Parco del Partenio presenta il Geo Data Base del progetto B.I.A.P.: un passo avanti per la tutela della biodiversità

Avellino, 11 novembre 2025 – Si svolgerà domani, mercoledì 12 novembre alle ore 10.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la presentazione ufficiale dell’interfaccia software del Geo Data Base del Parco del Partenio, sviluppata nell’ambito del progetto “Biodiversità e Impatto Antropico nel Parco del Partenio (B.I.A.P.)”, finanziato dal National Biodiversity Future Center (NBFC).

L’evento, promosso dall’Ente Parco Regionale del Partenio, rappresenta un importante passo avanti nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio naturale del territorio. Il nuovo sistema digitale consentirà di raccogliere, organizzare e rendere facilmente accessibili i dati scientifici relativi all’area protetta, offrendo un supporto concreto alle attività di tutela, monitoraggio e promozione della biodiversità.

Alla conferenza stampa interverranno:

Francesco Iovino, Presidente dell’Ente Parco Regionale del Partenio;

Sabatino Troisi, Coordinatore scientifico del progetto B.I.A.P.;

Gabriele De Filippo, Istituto di Gestione della Fauna;

Giorgio Scarnecchia, National Biodiversity Future Center (NBFC) – in collegamento.

L’incontro sarà un’occasione di confronto e divulgazione sui risultati raggiunti dal progetto e sulle prospettive future di gestione integrata del patrimonio naturale e ambientale del Parco del Partenio.

“Con il Geo Data Base – ha dichiarato il presidente Francesco Iovino – il Parco del Partenio si dota di uno strumento moderno, utile per la ricerca e per la tutela del territorio. È un esempio concreto di come la tecnologia possa diventare alleata dell’ambiente.”

L’appuntamento di domani si preannuncia come un momento di grande interesse per studiosi, operatori e istituzioni impegnate nella salvaguardia della biodiversità.