Bassi livelli di testosterone? Ecco una soluzione

Dalle analisi risulta che hai livelli bassi di testosterone? Manifesti sintomi associati? Questo articolo darà risposta alle tue domande.

L’ipogonadismo è una condizione associata al funzionamento dei testicoli – che in gergo tecnico sono definiti “gonadi maschili” -, che sta a indicarne una ridotta attività. I due organi a carico di questa attività sono l’ipotalamo e l’ipofisi, entrambi localizzati nel cranio.

Di cosa si occupano di preciso? Il loro compito è quello di stimolare una secrezione ormonale regolare. In caso di ipogonadismo, tuttavia, questa secrezione ha luogo a intervalli irregolari e con una frequenza decisamente inferiore rispetto alla media.

Oggi, grazie ai progressi della scienza, esistono numerose strategie per ovviare a questa problematica, una delle quali si concentra in modo particolare sull’integrazione di testosterone propionato.

In linea generale, in che modo si manifesta la sintomatologia associata a questa condizione? Perlopiù si verificano ritardi nella crescita e nello sviluppo corporeo, così come alterazioni dei tratti somatici, disturbi come l’irsutismo (ovvero, un’eccessiva crescita di peli) e funzionamenti anomali degli organi riproduttivi.

In questo articolo approfondiamo l’argomento da vicino e scopriamo in che modo bassi livelli di testosterone possono rivelarsi limitanti.

Buona lettura!

Da cosa dipendono livelli bassi di testosterone?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda, in quanto siamo davanti a una condizione che può presentarsi in diverse fasi della vita. Ad esempio:

alla nascita (nel cui caso si parla di “condizione congenita”);

durante la fase della pubertà;

in età adulta;

in età avanzata.

Le cause legate alla manifestazione di questa condizione possono essere suddivise in due categorie distinte:

Cause interne: inficiano in modo drastico la secrezione ormonale di testosterone per via di disturbi, condizioni e patologie legate all’apparato tiroideo, genitale e a quello cardiovascolare.

Cause esterne: influiscono negativamente sulla produzione di testosterone anche le dipendenze da alcol, stupefacenti e sostanze allucinogene, oltre che i disturbi depressivi.

Quali conseguenze hanno bassi livelli di testosterone?

Benché la sintomatologia si manifesti in modo differente di individuo in individuo, tendenzialmente esistono alcuni punti in comune e sintomi ricorrenti nella maggior parte dei soggetti interessati. Tra questi compaiono:

spossatezza e stanchezza fisica e mentale;

calo drastico del desiderio sessuale;

disfunzione erettile;

infertilità;

catabolismo muscolare (ovvero la perdita di massa magra);

disturbi ossei;

oscillazioni di peso.



Conclusione

Presentare bassi livelli di testosterone può dunque rivelarsi un fattore limitante in vari ambiti della tua quotidianità: infatti, tale condizione influisce negativamente sia sulla salute generale dell’organismo che sulla qualità della vita.

Ecco perché il nostro consiglio è sempre quello di consultare il parere del tuo medico curante per apportare cambiamenti alle abitudini e valutare la possibilità di fare uno o più cicli di testosterone propionato.

Ricapitoliamo insieme gli step riassunti in questo articolo!

• Primo step: riconosci la sintomatologia;

• Secondo step: effettua un’accurata diagnosi complessiva;

• Terzo step: trova un approccio pratico e funzionale in grado di ovviare al problema in modo sostenibile e nel lungo termine. Questa condizione, come abbiamo visto, non conosce età e può perciò presentarsi in qualsiasi fase della vita.