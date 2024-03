Balloon Museum Napoli: un altro mese per visitarlo

di Sarah Massari

La chiusura del Balloon Museum Napoli- Pop Air, pianificata per il 3 marzo 2024, è stata prorogata fino al 1 aprile 2024. L’esposizione è stata un vero e proprio successo con numeri e dati talmente alti che hanno indotto a prorogare la scadenza. Sarà dunque possibile acquistare i biglietti per questo evento, tenuto alla mostra d’oltremare di Napoli, per un altro mese con i seguenti orari: dal mercoledì al venerdì dalle 14:00 alle 19:00, mentre il weekend dalle 10:00 alle 20:00.

Il museo, che ha fatto il giro del mondo (basti pensare a Roma, New York, Los Angeles Parigi e Madrid) sembra non voler lasciare il suolo napoletano e i suoi abitanti non sono intenzionati a dirgli addio.

Numerosi sono gli artisti dietro questo progetto, tra cui gli italiani Stefano Rossetti (direttore creativo di PEPE nymi), Ultravioletto (il progetto di Sonia Belfiore), motorefisico (il duo composto da Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zonfrillo) e Geraldo Zamproni designer della “volatile structure”

Le installazioni interattive e ludiche si propongono a tutte le fasce di età, dai bimbi agli adulti, dai single fino alle famiglie. Dalla piscina di palloncini bianchi fino agli iconici scatti nelle varie opere, un vero e proprio invito a non perdere l’occasione di divertirsi.