East Side prende le distanze dai fatti riguardanti il Summer Festival di Avellino

(Comunicato Stampa). L’East Side, discoteca storica di Avellino, pilastro portante della movida notturna di tutta la Provincia irpina e del sud Italia negli anni passati, dichiara l’estraneità dai fatti che, da questa estate, riguardano l’Inchiesta condotta dalla Procura di Avellino in riferimento all’organizzazione del Summer Festival e nella quale risulta coinvolta una società denominata “East Side srl” così come riporta la stampa locale.

“La vicenda giudiziaria non ha nessun collegamento con la nostra struttura e con le nostre società!” Secca è la precisazione che ci arriva dal portavoce e dai titolari dell’East Side Elvio Di Matteo e Raffaele Sica “Stiamo lavorando da anni al progetto di riapertura della struttura e da questa estate ci sono arrivati molti messaggi di preoccupazione da parte degli amanti del nostro storico locale, e questa vicenda, verificatasi tra l’altro in concomitanza con l’inizio dei lavori di ristrutturazione e di conversione della nostra struttura, ci amareggia molto, per cui siamo costretti a prendere le distanze e chiarire una volta per tutte che il nostro progetto e le nostre società non sono coinvolte nella vicenda che riguarda l’organizzazione del Summer Festival di Avellino.

Si tratta di una società e di persone che non fanno parte del nostro gruppo imprenditoriale!

Non ci permettiamo di dare giudizi o di entrare nel merito dell’inchiesta, ma possiamo difendere un nome che ha una storia e che, grazie al sostegno del Ministero della Cultura, ripartirà sotto un’altra veste, non più solo la discussa discoteca ma una struttura di intrattenimento all’avanguardia.

Si darà vita, dunque, ad uno spazio polifunzionale al servizio delle comunità locali e degli operatori del settore culturale che, dopo un periodo di forte crisi, sono ritornati finalmente alla ribalta. Dopo tanti anni, finalmente, il Comune di Manocalzati e l’Irpinia saranno dotati della prima struttura polifunzionale per l’intrattenimento sostanzialmente diversa rispetto a quelle esistenti su tutto il territorio nazionale “.

“East Side” struttura tanto odiata quanto osannata, nome accostato al fallimento ed alla chiusura in passato, è così forte da far scegliere questo nome per la creazione di una società?

Si vede che, nonostante siano passati 25 anni, le aspettative nel settore dell’intrattenimento e dello spettacolo che crea questo nome ‘East Side’ è davvero unico!!!