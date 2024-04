ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 30 Aprile 2024

S. PIO V PAPA , S. MARIANO

—————————-



Settimana n. 18

Giorni dall’inizio dell’anno: 121/245

A Roma il sole sorge alle 05:07 e tramonta alle 19:07 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:11 e tramonta alle 19:29 (ora solare)

Luna: 1.02 (lev.) 9.48 (tram.)

Proverbio del giorno:

Aprile suol esser cattivo da principio o al fine.

Aforisma del giorno:

Il Signore fa vedere e chiama; ma non si vuol vedere e rispondere, perché piacciono i propri interessi. Capita anche, a volte, per il fatto che la voce si è sempre udita, che non la si avverte più; ma il Signore illumina e chiama. Sono gli uomini che si mettono nella posizione di non poter udire più. (S. Pio da Pietrelcina)