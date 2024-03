AVELLA. “Serate Armoniche” al via con il Quartetto di Sax: Un viaggio tra epoche e stili musicali

Dopo il successo della serata dedicata alla rilettura della Canzone Napoletana del 4 febbraio eseguita dal duo minimoEnsemble, prosegue la Rassegna di Musica Colta “Serate Armoniche” promossa dallo Smart Culture Hub di Avella. Il secondo appuntamento in programma è previsto per Domenica 10 marzo alle 18.30. Il concerto presenterà una varietà di brani che attraverseranno epoche e stili musicali, spaziando dal Barocco all’Avanguardia, eseguiti dal talentuoso Quartetto di Sax composto dagli eccellenti allievi della Classe del M° Salime, sassofonista del Conservatorio San Pietro a Majella. Si esibiranno: Antonio Fuoco al Sax Soprano, Mario Savarese al Sax Alto, Gennaro D’Andretti al Sax Tenore e Federico Siciliani al Sax Baritono. Il concerto sarà un’opportunità per gli appassionati di musica e per chi desidera immergersi in sonorità coinvolgenti. L’evento inizierà alle 18.00 con un aperitivo di benvenuto, creando un’atmosfera accogliente per gli ospiti. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Mondadori Point di Avella in corso Vittorio Emanuele, oppure contattare i numeri:

345 82 82 411

081 461 1186

La Rassegna Concertistica “Serate Armoniche” si conferma come un’occasione unica per vivere l’arte della musica in un contesto avvincente e ricco di emozioni, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati e gli amanti non solo della cultura musicale, ma dell’arte in genere.