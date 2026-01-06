Baiano, trent’anni di Befana “Insieme”: una festa che unisce il paese e guarda al futuro

BAIANO – “Insieme” è la parola che più di ogni altra racconta lo spirito della 30ª edizione della Festa della Befana di Baiano. Insieme come comunità, insieme come volontari, insieme come famiglie. Un filo conduttore che ha attraversato tutti e cinque i giorni di eventi, culminati nella grande giornata conclusiva al Teatro Colosseo, cuore pulsante di una manifestazione che si conferma tra le più sentite del territorio.

La festa, organizzata con passione e dedizione, ha trasformato Baiano in un luogo di condivisione e allegria, regalando ai più piccoli momenti di pura magia e agli adulti il piacere di ritrovarsi attorno a una tradizione che si rinnova da trent’anni . Animazione, trucco per bambini, zucchero filato, palloncini, giochi, spettacoli di luci e numeri di hula hoop hanno scandito le giornate, creando un’atmosfera festosa capace di coinvolgere tutte le età.

Grande entusiasmo ha accompagnato lo spettacolo di Mister Punch & Judy, che al Teatro Colosseo ha saputo conquistare il pubblico con ironia, ritmo e interazione, confermandosi uno dei momenti più attesi e apprezzati dell’intera rassegna. Applausi, risate e partecipazione hanno riempito la sala, suggellando nel modo migliore il finale della manifestazione.

Durante la mattinata conclusiva non è mancato uno dei gesti più simbolici e attesi: la consegna dei gadget e delle tradizionali calze della Befana, un momento semplice ma carico di significato, che ha riportato al centro il senso autentico della festa, fatto di dono, attenzione e vicinanza.

La foto che accompagna l’evento racconta proprio questo: non un singolo istante, ma l’essenza di cinque giorni vissuti intensamente, tra impegno, cuore e partecipazione. Una festa che, ancora una volta, ha dimostrato come Baiano sappia fare comunità, custodendo le tradizioni e trasformandole in occasioni di incontro e condivisione.

La Befana 2026 va così in archivio lasciando dietro di sé sorrisi, ricordi e la promessa, già implicita, di ritrovarsi ancora. Perché a Baiano, quando si dice “Insieme”, non è solo una parola: è un modo di essere.