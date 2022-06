Baiano-Sperone. Al Premio Cimitile, la ribalta delle Scuole della Campania nel contrasto al bullismo. Riconoscimenti per i disegni e i testi narrativi delle ragazze e i ragazzi del Giovanni XXIII

Si è svolta, nello scenario incantevole delle Basiliche Paleocristiane, la cerimonia premiale dei partecipanti ai concorsi riservati alle Scuole e agli Istituti comprensivi della Campania, indetti ed organizzati dall’Associazione Genitori del Sud, nell’ambito del ricco e articolato programma di convegni, dibattiti mostre e rassegne del Premio Cimitile, la kermesse di caratura nazionale approdata alla 27.ma edizione, dedicata all’Arte, alla Cultura e alla Letteratura, con filo conduttore per il 2022, l’Acqua, principio e risorsa di vita per l’umanità.

Scrivi una favola e Le sfumature del bullismo. Accendi un sogno e lascialo bruciare in te– questi gli originali e impegnativi percorsi concorsuali da seguire; percorsi, che hanno coinvolto migliaia di ragazze e ragazzi, con la bella e proficua partecipazione delle classi del Giovanni XXIII. Premiati per la realizzazione del disegno sulla tematica del sogno, in correlazione con Le sfumature del bullismo, l’alunno della III C della Secondaria di Primo grado, Petillo Carmine e i bambini dell’Infanzia del corso H Avolio Gennaro, Garardo Jacopo , Ruberto Giuseppe e Soujabile Pasquale. Vincitori del concorso Scrivi una favola sono stati gli alunni della Secondaria di Primo grado,Capriglione Denise, Crisci Carmine Antonio,Ferrucci Miriam,Festa Giulia, Iasio Serena, Matrisciano Sabato Paolino, Napolitano Malika, Stefano Picciocchi della 1 B per la favola Kira e la pianta dei desideri, Borrelli Giada, Cappelluccio Francesca e Napolitano Carlotta della 1 F per la favola Uno squalo per amico, Carfagna Sara della 1 GperIl medaglione magico del mago di Terrarossa,Ferrara Vittoria della 2 E per Zip leprotto e mamma lepre,Pasquale Maietta della 2 E per L’albero della speranza e i cristalli di brina, Longobardi Roberta e Venezia Milena della 3 F per Quel riflesso nello specchio.

Gli alunni -accompagnati per la i plessi della Scuola Secondaria dalle professoresse Maddalena Dobellini Maddalena, referente d’Istituto per le criticità e le problematiche del bullismo, e Raffaela Napolitano Raffaela, per i plessi della Scuola dell’Infanzia, dalle professoresse Mariella Fiordellisi e Concetta Castanò– emozionati, hanno ottenuto il loro riconoscimento in un’atmosfera di gioia e condivisione.

I successi degli alunni sono una palese conferma dell’impegno vivo e costante assunto dal Dirigente Scolastico dell’I.C. Giovanni XXIII, il professor Vincenzo Serpico, nel promuovere iniziative che sensibilizzino e facciano riflettere i discenti su tematiche attuali e di forte impatto sociale come quella del bullismo e nel far sentire forte la presenza dell’ Istituto sul territorio, a servizio delle giovani generazioni e famiglie, ma in particolare della crescita civile delle comunità locali.

