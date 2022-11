BAIANO. Scuola, Straordinario successo per il sondaggio orientativo sulla settimana corta. Ecco il risultato

Grande successo è stato registrato per l’ adesione al sondaggio sulla settimana corta proposto ai genitori degli alunni delle scuole del Mandamento baianese. Il risultato ottenuto ha sancito che oltre l’80 % dei votanti risulti favorevole alla possibile introduzione di tale cambiamento.

Ci avviamo, dunque, ad un cambiamento epocale per il nostro territorio, in quanto, presso le nostre istituzioni scolastiche, già a partire dal prossimo anno potrebbe essere introdotta una nuova organizzazione oraria che prevede lo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì. Premesso ciò, ora sarà compito dei Consigli d’Istituto delle singole scuole, in base all’art.21 della legge 59/97 che attribuisce alla scuola l’autonomia organizzativa, decidere sulla possibilità di realizzare una forma di flessibilità del servizio scolastico distribuendo l’attività didattica su cinque giorni settimanali.

La consultazione delle famiglie si iscrive nell’ alveo della compartecipazione alla vita della scuola e quindi non poteva essere disattesa ai fini di una corretta procedura fortemente voluta dai Dirigenti Scolastici dei tre istituti comprensivi presenti nel Baianese ossia il Prof. Pasquale Napolitano, la Prof.ssa Luigia Conte ed il Prof. Vincenzo Gagliotta che hanno da subito stabilito una grande sinergia per l’ individuazione di una comune strategia didattica e dirigenziale da perseguire nel nostro territorio.

L’ ideale di alunno per le nostre scuole si colloca al centro del processo di apprendimento, consapevole del dovere imprescindibile di dedicarsi con serietà ed impegno allo studio, ma anche di partecipare ai vantaggi dell’aumento del tempo libero in cui riposarsi e ricrearsi in attività piacevoli e appassionanti.