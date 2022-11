Baiano – Lunedì il magistrato Catello Maresca incontrerà le scolaresche

Lunedì 28 novembre, ore 11, nel teatro Colosseo di Baiano, il dott. Catello Maresca, noto magistrato antimafia, incontrerà gli studenti degli Istituti Comprensivi del Baianese. L’ evento è stato organizzato dal sig. Antonio Del Giudice che ci ha rilasciato una breve dichiarazione:” Sono lieto di poter ospitare nel nostro territorio un professionista serio, una persona splendida, il dott. Maresca. La manifestazione di lunedì sarà l’occasione per parlare di legalità ai giovani perché le nuove generazioni vanno educate nel rispetto dei valori tradizionali e delle leggi. Sarà questo il primo di altri appuntamenti che si terranno in Irpinia. Ringrazio sin d’ora il sindaco Montanaro per la disponibilità accordatami, i dirigenti Conte, Napolitano e Gagliotta, i presidenti dell’USG Carotenuto, dell’AC Baiano e della Scuola Calcio Sporting Avella, i sindaci di tutti i comuni del mandamento e Giacomo Pirozzi, sindaco di Calvizzano”.

Il dott. Catello Maresca presenterà il libro “Banalità della Mafia”, il suo ultimo lavoro rivolto ai giovani. (L. Carullo)