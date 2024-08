Baiano: Rottura dell’Argine del “Torrente Acquaserta Rio Secco” causa gravi danni e allagamenti. VIDEO

Le immagini che emergono dalla zona colpita mostrano chiaramente come la violenza delle acque abbia superato la capacità contenitiva del torrente, provocando l’inondazione delle aree circostanti. Il casello autostradale di Baiano è stato particolarmente colpito, con l’acqua che ha invaso le corsie, rendendo impraticabile il transito e causando la temporanea chiusura.

Anche i centri commerciali presenti lungo la strada provinciale hanno subito gravi danni, con l’acqua che ha invaso i locali, provocando disagi e perdite economiche significative. Le autorità locali sono al lavoro per ripristinare la normalità, ma la situazione rimane critica, e si prevede che saranno necessari ulteriori interventi per mettere in sicurezza l’area e prevenire futuri disastri simili.