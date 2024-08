La riapertura del panificio, situato in Via On. Boccieri 40, sarà un’occasione imperdibile per tutti gli abitanti della zona, che potranno tornare a gustare i prodotti artigianali di Vincenzo Ponte, preparati con la consueta professionalità e passione.

“Abbiamo lavorato duramente per migliorare ulteriormente il nostro servizio,” ha dichiarato Vincenzo Ponte, “e non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i nostri clienti, vecchi e nuovi, nel nostro panificio. Vi aspettiamo con tante novità!”

L’appuntamento è quindi fissato: il 3 settembre 2024 il Panificio Vincenzo Ponte riaprirà, pronto a deliziare i palati dei suoi affezionati clienti con i sapori autentici della tradizione. Non mancate!