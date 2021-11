Baiano. Ricordando Pasquale Formisano

di Gianni Amodeo

E’ di qualche giorno fa, la repentina scomparsa di Pasquale Formisano, che aveva da poco superato la soglia dei 70 anni. Infermiere di professione, è stato a lungo in servizio nelle strutture di servizio dell’ Asl Napoli–3 Sud ed ha svolto il delicato e importante ruolo di assessore nell’amministrazione comunale di San Sebastiano al Vesuvio rendendosi sempre disponibile verso tutti, come ha evidenziato Pino Capasso, il sindaco pro tempore della città nel suo accorato ricordo pubblicato su Fb. Persona di stile e dabbene, da qualche decennio era ben presente e integrato nella comunità cittadina ed era partecipe e promotore delle iniziative de L’Incontro, di cui era socio attivo, con il gusto spiccato per l’ arte presepiale, secondo lo spirito del ‘700 napoletano.

A Pasquale Formisano sono dedicate due composizioni poetiche di Romeo-, che è anche Mimì per gli amici- Lieto, che nelle loro custodie protettive fanno mostra di sé insieme con tante altre sulle pareti del Circolo di via Napolitano. Sono composizioni che ricordano sia “don” Pasquale che Peppino De Rosa– un bel pezzo di storia del Baianocalcio ed esperienze nel calcio semiprofessionistico con il Cirio Napoli e il Sagittario Pomigliano, con anni trascorsi da emigrato per lavoro negli States– che ci ha lasciato all’inizio dell’anno. Un binomio di amicizia schietta ed operosa …

Ecco la pubblicazione delle composizioni poetiche, con il corredo fotografico, in cui con “don” Pasquale figurano Romeo Lieto e la professoressa Angelina Litto, vice-presidente de L’Incontro.

