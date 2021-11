CAMPANIA. Muore parroco per Covid in provincia di Benevento

In provincia di Benevento si registra la terza vittima del Covid 19 nel giro di 48 ore.Ha perso la vita il parroco di Paupisi, don Raffaele Pettenuzzo, che era risultato positivo al coronavirus e da giorni era ricoverato presso l’ospedale del Sacro Cuore di Campobasso dove avevano provato a curarlo anche con la terapia degli anticorpi monoclonali.

Don Raffaele, tra l’altro, aveva già lottato contro il virus lo scorso anno.

“Purtroppo – commenta in una nota il sindaco di Paupisi Antonio Coletta – una tristissima notizia ha scosso la nostra piccola comunità, don Raffaele non e’ più tra noi. In questo momento di dolore, caro don Raffaele, possa Dio portarti la serenità e la pace che meriti. Sappi che sei presente in tutte le nostre preghiere. Il sindaco, l’amministrazione comunale e i dipendenti si uniscono al grande dolore che ha colpito i familiari, gli amici , la cittadinanza tutta, esprimendo profondi sentimenti di cordoglio cristiano, certi che Il suo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori e la sua anima ci sarà accanto e ci renderà più vicini a Dio”. (ANSA).

