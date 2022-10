BAIANO. Operaio 36enne in gravi condizioni per una caduta da una altezza di 8 metri.

E’ in gravi condizioni, in prognosi riservata, un operaio 36enne di Baiano, S.A., che stamattina è stato protagonista di un incidente sul lavoro avvenuto a Castelfranco Veneto, dove svolge la sua attività, all’interno di una palazzina di vicolo Musonello. L’uomo, originario di Baiano, dove risiede la sua famiglia, è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa otto metri mentre stava eseguendo dei lavori di tinteggiatura. Inizialmente vigile e cosciente, l’imbianchino è stato trasportato in ambulanza dal Suem 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Castelfranco Veneto per essere sottoposto ai primi accertamenti.

Il quadro clinico generale del lavoratore è però via via peggiorato ed è stato necessario intubarlo e trasferirlo in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Attualmente il 36enne si trova ricoverato in neurochirurgia per un forte ematoma cerebrale e per alcune fratture cervicali. La prognosi è per ora riservata. Sull’incidente indaga ora il nucleo Spisal dell’Ulss 2 che ha svolto sul posto gli accertamenti del caso con alcuni tecnici.