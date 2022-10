VISCIANO. Aumento delle indennità per gli amministratori e il gruppo “Rinascita Civica” insorge

Il Gruppo consiliare di “Rinascita Civica” di Visciano ha diramato il seguente comunicato stampa pubblicato anche sulla propria pagina facebook.

Di seguito una copia di deliberazione dell’ultima riunione della Giunta Comunale tenutasi il giorno dodici del mese di ottobre. Dal seguente documento, che è possibile consultare liberamente all’interno del sito ufficiale del Comune di Visciano, constatiamo e appuriamo la decisione, confermata, degli Amministratori tutti che, con delibera finale, fissano “per il Sindaco, per il Vicesindaco e per gli Assessori l’indennità di funzione così come espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte”.