AVELLA. Famiglia intossicata dai fumi alcolici della vendemmia. Tre finiscono in ospedale. Video

Tutto è accaduto in un magazzino privato adibito a cantina in via Cancelli ad Avella. I gas tossici, silenziosi sprigionati dal processo di fermentazione alcolica, era in corso la tradizionale vendemmia, hanno creato gravi conseguenze per una famiglia intera formata di 4 persone che sono rimaste intossicate dalle esalazioni sprigionatesi nella stanza adibita a cantina. L’intera famiglia ha perso i sensi e solo grazie ad un altro componete preoccupatosi per la loro assenza è stato lanciato l’allarme. Sul posto ambulanze e Vigili del Fuoco che stanno tuttora risanando l’ambiente. Tre componenti della famiglia sono stato trasportati in ospedale, mentre il quarto si è ripreso.