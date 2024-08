Baiano: Oggi la CGIL organizza una Raccolta Firme contro l’Autonomia Differenziata

Oggi, 10 agosto 2024, a Baiano, la CGIL organizza una raccolta firme contro l’Autonomia Differenziata. L’evento si terrà in Piazza F. Napolitano dalle 09:30 alle 13:00 e fa parte di una campagna nazionale per opporsi a una riforma che potrebbe accentuare le disuguaglianze tra le regioni italiane. Con lo slogan “Sì all’Italia Unita, Libera, Giusta”, la CGIL mira a mobilitare i cittadini per preservare l’unità del paese e garantire uguali diritti per tutti, indipendentemente dalla regione di residenza.